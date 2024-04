Bijol: “Dobbiamo prepararci per il Napoli, vogliamo vincere davanti ai tifosi”

Il calciatore dell’Udinese, Jaka Bijol, commenta nel dopo partita contro il Bologna (1-1), la futura sfida contro il Napoli che si terrà ad Udine lunedì 6 maggio:

“Questa prestazione ci ricorda che possiamo vincere ogni partita e far soffrire qualunque squadra, ora dobbiamo prepararci bene per il Napoli. L’obiettivo fin da subito è vincere davanti ai nostri tifosi, che anche oggi erano presenti. Sono veramente bravi, la situazione è difficile per tutti ma chi ci sostiene è con noi e tutta la squadra lo sente.“

Sul nuovo allenatore Fabio Cannavaro: “Dovevamo cambiare qualcosa e lo stiamo facendo, si vede la mano del mister. Possiamo solo migliorare“

Ricordiamo la partita di andata disputata a Napoli con un risultato di 4-1 per gli azzurri lo scorso settembre.