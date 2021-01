CdS – Napoli-Fiorentina, dubbi per Gattuso. Cambio a centrocampo!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Fiorentina: “Demme è rientrato, di slancio, a rappresentare una opzione assai credibile: con lui in campo, la diga diventa più solida, Bakayoko sembra un po’ meno solo, e dietro la linea del pallone c’ è un uomo in più. Il ballottaggio tra Demme e Fabian Ruiz diventa la tentazione del momento, con percentuali che oscillano e ancora non indicano valutazioni nitide: 50% a testa, almeno sino a stamattina, quando la rifinitura potrebbe (e dovrebbe) chiarire le intenzioni di Gattuso. Che altrove ha le idee chiare: in porta ci torna Ospina; a destra, dove per la prima volta non si sarà Di Lorenzo (squalificato) si accomoderà Hysaj; con Maksimovic che è ancora in vantaggio come centrale al fianco di Koulibaly, nonostante”.