Enrico Fedele, opinionista sportivo, è intervenuto su Ottochannel per commentare l’attuale situazione in casa Napoli.

Il suo commento: “ADL deve prendere Conte per rivalutarsi dopo una stagione del genere e scegliere un grande allenatore. Non mi sono piaciute le parole di Calzona nel prepartita contro la Roma, non si possono buttare i calciatori così in pasto”.