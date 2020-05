Serie A, oggi dovrebbe arrivare il verdetto di Speranza. Via libera?

Come riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, la situazione relativa alla ripartenza del campionato italiano è ancora dibattuta. Dopo l’insufficiente protocollo fornito dalla FIGC, il comitato tecnico-scientifico non ha comunicato più nulla.

Toccherà dunque al ministro della salute in persona, Roberto Speranza, emettere un verdetto, in tutta probabilità già oggi. Le ipotesi sono varie: qualcuno sostiene possa esserci già un doppio via libera. Il primo per gli sport individuali e – con qualche giorno di ritardo – quello per gli sport di squadra.

Ma anche se dovesse essere elaborato un vero e proprio protocollo (come spera Gravina) – racconta il Corriere – non è da trascurare il fatto che potrà essere sostenuto economicamente solo dai club di massima categoria.