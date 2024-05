La matematica condanna il Napoli: addio Champions League

Il Napoli avrebbe dovuto vincere tutte le partite fino alla fine del campionato per sperare in un posto in Champions. Dopo il pareggio di questa sera, gli azzurri possono dire addio alla Champions League per il prossimo anno.

Si tratta di una delle stagioni più brutte dell’era De Laurentiis e adesso c’è la conferma. Soltanto l’anno scorso il Napoli festeggiava ad Udine lo scudetto, adesso c’è delusione nel risultato, condannati dalla matematica a sperare nella più grande competizione in Europa da campioni italiani in carica.