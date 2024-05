Antonio Floro Flores ha rilasciato un’intervista a La Domenica Azzurra, su Otto Channel:

“Spero vinca l’Udinese, anche perchè il Napoli ha poco da fare quest’anno, ovvero io eviterei di qualificarmi per la Conference League, che ti porta via energie, andando a giocare in campi lontani, sotto la neve e con poco recupero“.

“Eviterei, la prossima stagione, di fare le coppe per dedicarmi solo al campionato, per rifondare e ripartire da zero“.