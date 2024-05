A La Domenica Azzurra è intervenuto il giornalista Giovanni Scotto, su Otto Channel:

“ Il Napoli ha ancora due obiettivi da raggiungere: le residue chance di approdare in Europa League o quelle più concrete di arrivare in Conference. Senza dimenticare che il club azzurro deve arrivare nelle prime otto della serie A anche per evitare i due turni in più di Coppa Italia, ad agosto e novembre, che potrebbero essere un problema per la preparazione“.