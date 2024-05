Uno dei giocatori che ha giocato di meno nel Napoli di questa stagione è Jasper Lindstrom. Sulla causa è intervenuto il giornalista Loris Boni, esperto di calcio scandinavo. Ecco le sue parole:

“Jasper è un ottimo giocatore e un’arma in più per il futuro. Tuttavia per dimostrarlo ha bisogno di giocare e quest’anno lo ha fatto poco. Non deve essere lui a pagare per questa stagione sottotono. Spero che il Napoli gli dia più chance di dimostrare in questa stagione”