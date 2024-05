Il Mattino su Calzona: “De Laurentiis non esclude la conferma”

“Ciccio” Calzona, attuale allenatore del Napoli, è entrato a far parte della società azzurra solo il 19 febbraio per sostituire Mazzarri e cercare di trascinare la squadra ad una qualificazione europea. Dal suo arrivo, in campionato il Napoli ha collezionato 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte per un totale di 14 punti. Statistiche sicuramente negative, come del resto negativa è stata nel complesso la stagione, e che indurrebbero a pensare che il suo addio al termine del contratto, ovvero a giugno, sia scontato. L’edizione odierna de Il Mattino, lascia però ancora qualche speranza su una sua permanenza per scelta di De Laurentiis:

“Mister Calzona ha ribadito alla squadra la voglia di pigiare il piede sull’acceleratore per agganciare l’ultimo treno che conduce in Europa. Sarebbe la quindicesima qualificazione consecutiva per il Napoli. Il pass però non sarebbe certo garanzia di permanenza sulla panchina azzurra in vista della prossima stagione. Ma De Laurentiis non ha scartato a priori la sua candidatura“.