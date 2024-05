Paulo Fonseca è il prescelto dal Milan per sostituire Pioli. L’ex allenatore della Roma ha deciso di non rinnovare il contratto con il Lille e, nonostante l’interesse del Marsiglia e la tentazione di panchine prestigiose ancora vacanti in Europa (come Bayer Leverkusen e Manchester United), ha scelto di unirsi al Milan. La sua decisione è motivata dal desiderio di tornare in Italia, un progetto triennale e le garanzie di una squadra competitiva. Lo riporta Sky Sport.