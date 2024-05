Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare del suo futuro dopo la vittoria dell’Europa League. Ecco cosa ha dichiarato:

“Rimango all’Atalanta? Bisogna parlare col presidente. Se uno dovesse scegliere il momento per andare via è questo. Ci pensiamo, ma penso di no. Io voglio perdere”.