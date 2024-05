TMW – chance per Raspadori da titolare, le ultime

Secondo TMW, il Napoli si prepara a chiudere il campionato domenica ospitando il Lecce al Maradona, ma ci sono molte incertezze per il tecnico Francesco Calzona. Le condizioni di Osimhen e Zielinski, che cercheranno di recuperare per l’ultima partita prima dei loro probabili addii estivi, sono da valutare. Anche Mario Rui e Rrahmani sono in dubbio. Tra i pali ci sarà Meret, con Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali, mentre Ostigard e Juan Jesus formeranno la coppia centrale di difesa. A centrocampo, Lobotka, Anguissa e Cajuste (se Zielinski non recupera) saranno i titolari. In attacco, accanto a Kvara e Politano, dovrebbe giocare Raspadori, con la possibilità di vedere Osimhen in campo per uno spezzone di gara.

Il Lecce chiuderà la stagione allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Pur senza obiettivi significativi da qualche settimana, i giallorossi puntano a raggiungere il tredicesimo posto, cercando di fare una buona figura contro i campioni d’Italia uscenti. L’allenatore Gotti deve affrontare diverse assenze: oltre a Dermaku, Kaba e Banda, probabilmente mancherà anche Sansone. Le condizioni di Falcone e Krstovic sono da monitorare. Se il portiere e il centravanti non dovessero essere disponibili, Brancolini e Pierotti sono pronti a sostituirli. Berisha spera di avere un’altra chance a centrocampo.