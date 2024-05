Schira: “Conte scalpita, vuole tornare. Aspetta la chiamata”

Dopo le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, sembrava che la pista che porta Antonio Conte al Napoli fosse ormai tramontata. Dal canto suo, però, l’allenatore salentino ha voglia di ritornare ad allenare, dopo un anno di stop. Proprio di questo ha parlato Nicolò Schira attraverso i suoi profili social.

Ecco le sue parole: “Antonio Conte scalpita e ha voglia di tornare presto in panchina. Lui e il suo staff si sono aggiornati molto in questi mesi e appaiono carichi per intraprendere una nuova avventura. Il tecnico salentino potrebbe affidarsi a un nuovo agente. Intanto aspetta la chiamata giusta…”.