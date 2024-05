La pista che vedevo Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore del Napoli si congela improvvisamente. Infatti, secondo Alfredo Pedullà, il tecnico nerazzurro ha intenzione di rimanere all’Atalanta.

Ecco quanto si legge sul profilo X del giornalista: “#Gasperini, priorità assoluta all’#Atalanta. #Percassi lo incontrerà e gli offrirà mega rinnovo e mega mercato. #Gasp vorrà qualche garanzia in più sulle operazioni in entrata, ma per ora ha messo in stand-by qualsiasi altra tentazione”.