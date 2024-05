Taglialatela: “Cannavaro farà bene all’Udinese. Napoli? Ho un sogno…”

Pino Taglialatela, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino sul Napoli e la sfida contro l’Udinese, parlando quindi anche del suo amico Fabio Cannavaro. L’ex portiere ha infatti rivelato un suo sogno: quello di diventare direttore del club azzurro affiancato proprio da Cannavaro come allenatore. Ecco le sue parole:

“Intanto mi fa molto piacere per Cannavaro perché so quanto sia bravo. È un leader e non è nuovo a certe situazioni. Sono convinto che farà bene. La sua forza è quella di entrare nella testa dei calciatori. Grazie alla sua impressionante carriera, sarà un esempio. Gli auguro un grande futuro. L’addio al Napoli? Quello che abbiamo vissuto nel Napoli lo sappiamo solo noi. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle e siamo stati costretti ad andare via per motivi che esulavano dalle nostre volontà. Non sarà una partita come le altre. Per lui e nemmeno per me. Non se la prenderà Fabio, al quale voglio un mondo di bene, ma io farò il tifo per il Napoli. Ma io cullo sempre un sogno. Quello di diventare direttore generale dell’unica squadra possibile in serie A, ovvero il Napoli, e di poter avere Fabio come allenatore. È un sogno, ma perché no?”.