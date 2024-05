TMW – Il Napoli sta facendo di tutto per convincere Gasp, la situazione

Cinquanta e cinquanta. È difficile prevedere quale sarà la decisione di Gian Piero Gasperini dopo l’incontro con la famiglia Percassi. Da un lato c’è l’Atalanta, dall’altro il Napoli. Nelle prossime ore, Gasperini comunicherà al club partenopeo la sua scelta. Il Napoli sta facendo di tutto per convincerlo a prendere in mano una squadra che, un anno dopo aver vinto lo Scudetto, si trova davanti a una sfida di rifondazione tanto difficile quanto affascinante.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avuto un lungo confronto con Gasperini anche ieri. Da oltre un mese, da quando ha ufficiosamente iniziato il suo ruolo di ds del Napoli, Manna ha messo l’allenatore di Grugliasco in cima alla lista delle sue preferenze, portando avanti questa idea con coerenza. Con Gasperini ha già discusso del futuro del Napoli e gli ha offerto un contratto per le prossime tre stagioni. In sostanza, Gasperini è il piano A e anche il piano B del Napoli. Solo successivamente vengono altri nomi, come Conte, Pioli e Italiano.

Gasperini è molto tentato da questa opportunità, come riportato da Tuttomercatoweb.