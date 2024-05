UFFICIALE – Nazionale, diramata la lista dei 30 preconvocati per Euro2024. Assente Politano!

Luciano Spalletti, Ct della Nazionale, ha appena comunicato la lista dei 30 preconvocati della Nazionale italiana per Euro2024. Questi, si incontreranno il 31 maggio a Coverciano, ed in seguito, avverrà la scrematura definitiva, dove il tecnico selezionerà i 26 nomi definitivi per l’Europeo. Presenti in lista Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori, mentre non ci sarà Matteo Politano. Tra gli altri, convocato anche Michael Folorunsho, calciatore di proprietà del Napoli ma in prestito all’Hellas Verona. Di seguito, la lista completa.