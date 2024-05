Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 23 maggio. Personalizzato per Osimhen e Zielinski

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 23 maggio. Si allenano ancora a parte Amir Rrahmani e Mario Rui. Per Victor Osimhen e Piotr Zielinski lavoro personalizzato in campo. Di seguito, la nota.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. In chiusura di seduta il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Mario Rui e Rrahmani hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Per Osimhen e Zielinski allenamento personalizzato in campo. Gradita visita di Christian Maggio che ha salutato mister Calzona, la squadra e lo staff azzurro”.