Venerato: “Conte-Napoli, il tecnico aspetta entusiasta. Vi dico le ultime!”

Intervenuto al TG Sport Rai, il giornalista Ciro Venerato ha rivelato le ultime sulla trattativa che potrebbe portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Giorni di attesa per Antonio Conte. Dopo aver reso pubblico il suo assoluto entusiasmo per il Napoli, attende una mossa ufficiale dal club azzurro e da De Laurentiis. Lui ha le idee chiare sul Napoli e su quale strategia adottare e intanto ha rifiutato una mega offerta dall’arabia. Smentite su Roberto Mancini come possibile ipotesi per il Napoli. Il tecnico marchigiano ci ha confermato che fino ad oggi non è stato mai chiamato da De Laurentiis o da suoi collaboratori”.