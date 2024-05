Maldini: “Non è un caso che il Napoli sia andato male con gli addii di Spalletti e Giuntoli, guardate l’Inter…”

Paolo Maldini, ex dirigente del Milan, è stato intervistato da Radio Serie A. Tra i tanti argomenti, si è parlato anche dello scudetto appena vinto dall’Inter. A tal proposito, l’ex bandiera rossonera ha citato come una caratteristica abbia favorito questa vittoria, prendendo come esempio alcuni errori del Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Qual è il segreto dello scudetto dell’Inter? C’è una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva. Quindi, è stata gratificata con contratti lunghi, c’è stata un’idea di strategia. Non è un caso che il Napoli sia andato male con le partenze di Spalletti e di Giuntoli. Alla fine si dà sempre poca importanza alla gestione del gruppo, a volte si considerano i giocatori come delle macchine che devono produrre qualcosa. Ma per fare ciò, c’è bisogno di qualcuno dietro che li aiuti a produrre. Il supporto ai calciatori è una cosa tra le più inespresse nel calcio. Spesso ci si dimentica che sono ragazzi giovani, che hanno sia bisogno di supporto che di qualcuno che dica come stanno le cose”.