Italiano una miniera d’oro per la Fiorentina: ecco quanto ha portato nelle casse viola con la Conference

ADL continua a pensare a Italiano per la prossima stagione. La Fiorentina nel frattempo si gode il suo tecnico, che per il secondo anno consecutivo ha portato i viola in finale di Conference. Calcioefinanza ha riepilogato le entrate del club ottenute quest’anno anno dalla competizione europea.

Si inizia con il bonus per la partecipazione pari a 2,94 milioni di euro più le varie vittorie, i pareggi e i passaggi del turno. Poi ci sono i ricavi da ranking storico, che sono di 1,34 milioni per la viola ed il Market Pool di 2,6 milioni in base all’anno precedente. 16 milioni è quello guadagnato dalla Fiorentina ad oggi a cui vanno poi sommati gli incassi al botteghino e un altro paio di milioni in caso di vittoria del trofeo.