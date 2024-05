Il Mattino – Napoli, la rivoluzione della prossima estate è affidata a Giovanni Manna

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la rivoluzione che si verificherà in casa Napoli la prossima estate sarà affidata a Giovanni Manna, ormai nuovo direttore sportivo azzurro: “Napoli, cantiere aperto. La stagione che verrà si prospetta ricca di punti interrogativi e povera di punti esclamativi. Toccherà a Manna (d’accordo con l’allenatore designato) rimettere insieme i cocci di questa fallimentare annata e mettere mano alla rivoluzione d’estate. Si riparte con pochissime certezze, eppure sembra che da quelle si dovrà formare il gruppo giusto per tracciare la strada“.