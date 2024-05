KKN – Allenatore Napoli, tutte le strade sono aperte. Pista Pioli la più calda, ma c’è timida riapertura per Conte. La situazione

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, a proposito del tema allenatore in casa Napoli. Come da lui riportato, la società ha già scelto il nome definitivo, ma non fa trapelare nulla. Al momento, tutte le strade sono aperte. La più semplice da percorrere, ed anche la più calda e credibile per più motivi, appare quella di Stefano Pioli, che è il favorito. C’è poi stata una timida riapertura per il sogno Antonio Conte. Mentre né Gian Piero Gasperini né Vincenzo Italiano vogliono sentir parlare di futuro. Entrambi, aspettano di terminare questa stagione per poi valutare cosa fare in seguito.