Ferlaino: “Il Napoli avrebbe vinto prima dell’87. Vi racconto come festeggiammo lo scudetto”

Corrado Ferlaino sarà ricordato soprattutto come colui che ha portato Diego Armando Maradona a Napoli. Con lui il Napoli vinse due scudetti. Nell’anniversario del primo, il 10 maggio 1987, l’ex presidente azzurro ha raccontato le sue emozioni e i suoi ricordi a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“10 maggio ’87 fu una grande giornata, sono ancora emozionato come sentite. Ho combattuto moltissimo per vincerlo dopo due anni che ero presidente del Napoli. Giocammo una partita a Milano contro l’Inter, il primo tempo finì 1 a 0, poi i giocatori dell’Inter andarono a reclamare dall’arbitro tra il primo e il secondo tempo. Da lì mettevo un dirigente o mi mettevo io davanti la porta degli arbitri per non farli parlare con nessuno. Alla fine quell’arbitro diede un rigore all’Inter e assegnò loro un gol in fuorigioco e perdemmo altrimenti lo scudetto lo avremmo vinto prima dell’87. Il nostro primo scudetto fu meritatissimo, avevamo un grande centravanti come Giordano oltre a Maradona. Avevo Bagni, avevamo una squadra che poteva vincere. Il primo scudetto arrivò in maniera impreparata, mentre per il secondo scudetto eravamo preparati e facemmo una grande festa. Portai tutta la squadra in barca per festeggiare e ci divertimmo moltissimo. Vincere due scudetti consecutivi è da illusi? Noi non ci riuscimmo, però dopo lo scudetto vincemmo una Coppa UEFA. Mi auguro che non bisogna aspettare altri 33 anni per rivincere un tricolore”