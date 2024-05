SKY – Probabili formazioni: ballottagio Cajuste-Traorè, in attacco torna Kvara. Bologna, dubbi sulla trequarti

Nella penultima sfida casalinga il Napoli ospita il Bologna. O meglio, la rivelazione di questo campionato. Matematicamente in Europa League, adesso Thiago Motta deve centrare il sogno dei sogni: la Champions League. Un vero miracolo per l’ex centrocampista italobrasiliano e per i felsinei. I campioni d’Italia, invece, hanno perso la loro identità e l’ultimo treno per l’Europa porta solo in Conference.

Da Sky fanno sapere che Victor Osimhen sta decisamente meglio dopo la botta rimediata contro l’Udinese. Sta bene anche Kvara, ritornato in gruppo. Ancora assente Zielinski. In difesa tornerà Juan Jesus, mentre sulla mediana è ballottaggio tra Cajuste e Traorè.

Per il Bologna torna Beukema. Le attenzioni sono sulla trequarti: Aebischer va verso la conferma, resta il triplo ballottaggio tra El Azzouzi, Urbanski e Fabbian. Il polacco leggermente favorito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Orsolini, Urbanski, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee