De Napoli accusa il club: “Mai stati coinvolti in una manifestazione!”

In occasione dell’anniversario del primo scudetto programmi tv, giornali e radio si mobilitano per ricordare questa data importante nei modi più disparati. Fra tutti, ci sono le interviste agli eroi del primo tricolore. Nel ricordo di questo giorno lieto, però, non mancano le polemiche. Nando De Napoli, infatti, ha criticato l’attuale società del Napoli affermando che i campioni dell’87 non sono coinvolti negli eventi importanti. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli attuale non ci ha mai considerato, non ha mai fatto neanche una manifestazione dove ci ha coinvolti. Siamo un po’ snobbati e mi dispiace.

Non voglio fare polemica, ma volevo sottolineare questa cosa, è bellissimo che ci state ricordando per un bellissimo ricordo del primo scudetto. I giornalisti ci intervistano e teniamo vivo questo bellissimo 10 maggio”.