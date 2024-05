TMW – Probabili formazioni: ritornano JJ, Kvara e Beukema, grattacapo sulla trequarti per Thiago Motta

La delusione contro la rivelazione della Serie A: il Napoli incontra il Bologna al Maradona. Nella gara valida per la 36esima giornata del campionato, gli azzurri sperano di salvare almeno la faccia e i ragazzi di Thiago Motta sognano la Champions.

Per il Napoli, torna Juan Jesus in difesa dopo aver lasciato il posto ad Ostigard a Udine. Olivera è ancora una volta preferito a Mario Rui, che però non potrà neanche subentrare durante la gara: infortunio per lui (leggi qui). Sulla mediana Cajuste è il favorito. Kvaratskhelia si è allenato in gruppo, potrà far parte dell’11 titolare.

Ritorni anche per Thiago Motta. Beukema riprende il suo posto in difesa. Sulla trequarti El Azzouzi è in vantaggio.

Queste le scelte di Calzona e Thiago Motta secondo Tuttomercatoweb.com:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee