CdS – Sesto posto in Champions per le italiane: arriva il chiarimento dell’Uefa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Uefa avrebbe pubblicato una circolare per chiarire la situazione delle squadre italiane. Grazie ai meriti sportivi, i club di Serie A hanno ottenuto un posto in più per la Champions. Saranno cinque le squadre che il prossimo anno entreranno in Champions. Le squadre possono diventare sei nel momento in cui una fra Atalanta e Roma vince l’Europa League. Nella circolare, l’Uefa chiarisce il tutto:

“Il posto extra che l’Italia ha già matematicamente conquistato si aggiungerà solamente a giochi chiusi ed è una sorta di diritto intoccabile acquisito per meriti sportivi. Se uno tra De Rossi e Gasperini dovesse quindi tornare a casa con il trofeo da Dublino, il 22 maggio, chiudendo la Serie A al 5° posto, andrebbe ad aggiungersi al poker di squadre in testa ma permetterebbe pure alla sesta di qualificarsi. Semplificando il concetto, l’talia potrebbe trovarsi con questo bottino: 4 posti dal campionato, 1 per la detentrice dell’Europa League e 1 grazie al ranking Uefa. La prospettiva è invitante non soltanto per i giallorossi o per la Dea – avrebbero almeno tre strade per raggiungere l’obiettivo: 5° posto, Europa League o 6° posto se l’altra conquista Dublino e arriva 5ª -, ma pure per Lazio, Napoli e Fiorentina”.