L’ex ds Grillo: “Adesso De Laurentiis deve essere bravo. Allenatore? Vi dico chi prenderei”

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Franco Grillo. L’ex ds del Napoli è stato intervistato da Raffaele Auriemma a Si Gonfia la Rete sui temi che attualmente riguardano il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“De Laurentiis è un grande manager, un uomo intelligente, ma non è un uomo di calcio. E lo ha dimostrato perché quando non indovini le persone per sviluppare un progetto, cadi come presidente. De Laurentiis deve riflettere perché ha assaggiato le vittorie, ma quest’anno non si qualificherà in nulla e si ritroverà con una squadra senza identità. Adesso deve essere bravo a scegliere un dirigente esperto ed un allenatore di carisma affinché mettano in porto un po’ di cose. La speculazione non serve in questo momento, bisogna ripartire dalle certezze. Manna e Micheli sono due giovani, il secondo non troppo, conoscono il calcio, ma bisogna capire la competenza dove arriva. Osimhen e Kvaratskhelia se li sai vendere possono portare 250 milioni di euro nelle casse del Napoli e se sono richiesti davvero dal Psg glieli darei e prenderei soldi e 3 giocatori di primo livello dal club parigino. Allenatore? Fossi in De Laurentiis prenderei Pioli che è un vero uomo, alla Sarri, una persona perbene, un grande lavoratore, un ottimo lavoratore di equilibrio mentale, di staticità, di ambiente, è uno psicologo e anche un ottimo tattico. Ed ha uno staff valido. Il problema però è la struttura: quali sono gli uffici operativi del Napoli? Manna e Micheli lavorano a Napoli o a Roma?”.