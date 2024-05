CdS: “Il Napoli deve vincere contro Thiago Motta che un anno fa finì nel casting di De Laurentiis”

Il Corriere dello Sport prova ad indovinare quale potrebbe essere la formazione che Calzona schiererà contro il Bologna. “Per quel che riguarda la formazione – si legge – l’idea è che rispetto a lunedì ci saranno Meret in porta; una linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus al posto di Ostigard e Olivera; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Cajuste vanno verso la conferma in blocco; e nel tridente Politano, Osimhen e Kvara per Lindstrom“.

Poi, un’analisi sulla situazione degli azzurri ricordando che Thiago Motta, ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, era finito nel mirino di ADL per il post Spalletti: “Il Napoli, in questo momento, è ottavo con 51 punti, uno più della Viola, il prossimo avversario dopo il Bologna con una partita in meno (da recuperare contro l’Atalanta): va da sé che in attesa dei verdetti sulla maxi-griglia e i posti supplementari, il modo più semplice per continuare a inseguire la zona coppe è vincere. Thiago Motta permettendo. Un anno fa, tra l’altro, finì anche lui nel casting di De Laurentiis per la panchina: era tra i candidati prediletti alla successione di Spalletti, da podio se non il preferito, ma alla fine decise di continuare a Bologna. Profumatissima di Champions, a primavera”.