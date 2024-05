Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato della situazione partenopea.

Ecco le sue parole:

“Tre allenatori non si cambiano neanche in 5 anni. Non puoi pretendere che, attraverso il cambio in panchina, la squadra migliori il suo status. I giocatori come Kvaratskhelia vanno spronati, confortati e spinti a dare il massimo“