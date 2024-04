CorSera – I nomi in pole per la panchina rossonera. Conte non convince i rossoneri? I dettagli

Secondo il Corriere della Sera Antonio Conte non convincerebbe il Milan. Per i tifosi, o meglio, per tutti i tifosi, l’ex Inter e Juve sarebbe un sogno. Attualmente, però, fanno sapere i colleghi del noto quotidiano, per Conte c’è solo il Napoli.

Per la panchina rossonera c’è Francesco Farioli, tecnico del Nizza, che ha il 25% di possibilità di firmare col Milan. In corsa ci sono anche Roberto De Zerbi e Mark van Bommel, entrambi al 20%. A seguire ci sono Julen Lopetegui (che, secondo Romano, potrebbe presto firmare) e Paulo Fonseca al 10%, mentre Domenico Tedesco, ct del Belgio, è al 5%. Una percentuale bassissima perché, impegnato nell’Europeo, potrebbe raggiungere Milanello solo a luglio.