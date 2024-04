CdS – Italiano, altro che Napoli: futuro in un’altra squadra di Serie A? I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il passaggio di Vincenzo Italiano al Torino è più di un’ipotesi. Il tecnico della Viola è in scadenza e di rinnovo non se ne parla per niente. Forse, potrebbe aiutare la qualificazione in Conference o, meglio, in Europa League.

Intanto, Urbano Cairo non ha mai nascosto la stima per Italiano. Tanti sono stati i contatti negli ultimi mesi, come rivela il quotidiano sportivo. Il presidente granata ha sentito il tecnico anche per dei semplici messaggi di stima, soprattutto nell’incontro di campionato tra Fiorentina e Torino il 2 marzo scorso. Il silenzio dei piani alti della Fiorentina suggeriscono che la vittoria di un trofeo potrebbe semplicemente essere il miglior modo per dirsi addio.