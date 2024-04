Opta – I dati della sfida col Frosinone: uno è incredibile!

Il Napoli cerca di rendere meno amara la stagione cercando di centrare almeno l’Europa League. A ostacolare la missione dei ragazzi di Calzona ci sarà, domani alle 12:30, il Frosinone. Opta Paolo, società che si occupa di raccogliere i dati del mondo del calcio, ha analizzato la sfida tra i partenopei e ciociari.

Secondo la società, il Frosinone è la squadra contro cui gli azzurri vantano il 100% di successi in Serie A, – solamente contro il Crotone (6/6) ha disputato più incontri – inoltre quella partenopea è la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato (18). I ciociari sono l’unico club contro cui il Frosinone non ha segnato in trasferta in Serie A con Atalanta, Inter e Parma.