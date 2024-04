UFFICIALE – Da lunedì inizia la vendita per la trasferta a Empoli: tutte le info

Sabato 20 aprile alle ore 18:00 il Napoli sarà ospite dell’Empoli al Castellani. Gli azzurri sfideranno i toscani proprio dopo la sfida di domani contro il Frosinone per un calendario apparentemente abbordabile. La SSC Napoli informa che da lunedì 15 aprile sarà possibile acquistare il biglietto per il settore ospiti.

La vendita sarà divisa in due fasi. La prima è indirizzata ai possessori di Fidelity Card, partirà lunedì alle ore 16:00 e si concluderà alle ore 25:59 del giorno dopo. La seconda fase, per coloro che non hanno la fidelity, partirà mercoledì 17 dalle ore 10 alle ore 19:00 di venerdì 19 aprile 2024. I tagliandi si potranno acquistare su tutta la rete dei punti vendita VivaTicket e online, collegandosi al sito riconosciuto dall’Empoli Fc, https://empolicalcio.vivaticket.it utilizzando la sola modalità “stampa a casa”. Il costo sarà di 40 euro, con riduzioni previste per donne, over 65 e under 18 al prezzo di 35 euro.

La SSC Napoli conclude invitando i propri tifosi a leggere le normative del regolamento d’uso dello stadio e quella per striscioni e coreografie sul sito ufficiale dell’Empoli.