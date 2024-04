Stendardo, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Buongiorno del Torino potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, sia per il presente che per il futuro. Per me il prossimo allenatore potrebbe essere anche il ritorno di Sarri, mi farebbe molto piacere. Al posto di Osimhen prenderei Hojlund“.