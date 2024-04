Napoli, attenzione: sono quattro i diffidati! I nomi

La sfida casalinga con il Frosinone riporta alla mente la pesantissima eliminazione in Coppa Italia. A sorpresa, i ciociari si imposero sul Napoli di Mazzarri con il punteggio di 4-0. Il campionato degli azzurri, fortemente compromesso da un piazzamento in Champions quasi impossibile, e la débâcle in coppa obbliga a una prova di forza in un Maradona tutto esaurito.

Fare bene sì, ma occhio ai cartellini gialli: Pasquale Mazzocchi, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati. Un giallo durante la sfida di domani alle 12:30 significherebbe saltare la trasferta a Empoli in programma sabato 20 aprile alle ore 18:00.