Trotta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni: “Lazio e Napoli ancora in corsa per la Champions? Poche speranze per loro, anche se a breve ci sarà Bologna-Roma. Per Kvaratskhelia sta per arrivare un contratto molto importante, ciò dimostra la voglia del Napoli di ripartire da lui con una clausola inarrivabile”.