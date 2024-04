Ugolini: “Il presidente è a Castel Volturno. Vi dico le ultime di formazione”

Massimo Ugolini è intervenuto a Sky Sport 24. L’inviato a Castel Volturno ha diffuso le ultime dal centro sportivo, sottolineando che c’è anche Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“De Laurentiis è arrivato qui a Castel Volturno da poco più di mezz’ora durante l’allenamento della squadra che è ancora in corso. Domani col Frosinone sarà una partita importantissima: c’è il brutale ricordo dell’eliminazione in Coppa Italia, un motivo in più per riscattare quella situazione. Pochi i dubbi in formazione. Ballottaggio in difesa tra Juan Jesus e Ostigard. Calzona recupera Politano e Lindstrom. Una buona notizia vista la squalifica di Ngonge. I nomi che si fanno per l’allenatore sono Conte e Italiano, ma attenzione a Calzona. Non è escluso che se dovesse fare bene il presidente De Laurentiis possa accarezzare l’idea di tenerlo per la prossima stagione”.