L’edizione odierna de il Mattino ha svelato un retroscena riguardante Francesco Calzona. Secondo il quotidiano dopo la larga vittoria con il Monza, il Napoli scenderà nuovamente in campo al Maradona con il Frosinone alla ricerca di altri tre punti. Proseguire lungo questa scia e risalire la classifica è l’obiettivo degli azzurri. L’ obiettivo di Calzona è di trovare un equilibrio tra le due fasi per cercare quella continuità che è sempre mancata quest’anno. L’allenatore dei campioni d’Italia, difatti, si è concentrato per tutta la settimana sull’aspetto difensivo che deve essere garantito da tutta la squadra.