Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato in diretta Instagram di Sportmediaset dei suoi obiettivi. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il mio sogno è quello di vincere la Champions e il Mondiale, proprio come tutti i bambini. La Premier è sicuramente un campionato molto allettante, ma anche in Serie A mi trovo molto bene: vedremo in futuro”.