Graziani: “Se fossi nel Napoli prenderei Italiano, vi spiego”

Francesco Graziani, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Azzurro 99 su Campi Flegrei TV riguardo al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte al Napoli? Sarebbe un gran colpo, ma non penso arriverà a Napoli. Primo motivo: c’è da comprendere come finirà la stagione azzurra. Perché potrebbe finire fuori dalle Coppe. Secondo motivo: con il carattere di Antonio, o il presidente fa un passo indietro e torna a fare solo il suo ruolo o la vedo male. Due caratteri forti ed Antonio non gli permetterebbe di mettere bocca. Altri allenatori? Dipende sempre da come finisce la stagione. Pioli a Napoli non credo venga senza Coppe, Gasperini c’è da considerare come conclude la seconda finale. Sicuramente sono tutti allenatori di grande profilo, l’unico più accessibile è Italiano. Perché tra l’altro già da tempo aveva annunciato il suo addio da Firenze”.