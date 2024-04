L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle mosse estive del Napoli. Secondo il quotidiano è logico aspettarsi delle manovre importanti nel pacchetto difensivo, che tra Rrahmani, Juan Jesus, Natan e Ostigard, vede solo il kosovaro sicuro di una permanenza nel Napoli del futuro. Natan e Ostigard sembrano fuori dal progetto, mentre resta da definire il futuro di Juan Jesus. Il brasiliano, dopo 2 stagioni da riserva di Koulibaly e di Kim in cui aveva dimostrato di essere una buona alternativa, ha evidenziato delle carenze in questa annata da titolare al fianco di Rrahmani. Ciò nonostante il Napoli vorrebbe ancora puntare sul brasiliano, tanto da star valutando la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno, con un accordo fino al 2025.