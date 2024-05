LIVE – Iniziata la Conferenza Stampa a Palazzo Petrucci

Nella suggestiva atmosfera di Palazzo Petrucci la SSC Napoli presenta i ritiri estivi a Dimaro e in Abruzzo. A parlare in conferenza stampa sarà il patron azzurro De Laurentiis assieme alle delegazioni di Trentino e Abruzzo. Nel frattempo la conferenza ha avuto un leggero ritardo perché si stanno attendendo i delegati delle due regioni, col presidente azzurro arrivato da poco a Palazzo Petrucci. Arrivati tutti a Palazzo Petrucci, e a prendere la parola per presentare tutti i partecipanti è Nicola Lombardo.

“Il ritiro a Dimaro Folgarida avrà inizio l’11 luglio e terminerà il 21 luglio, mentre il ritiro in Abruzzo inizia il 25 luglio

Prende la parola il presidente De Laurentiis: “Ringrazio tutti voi, e soprattutto i presidenti dell’Abruzzo e del Trentino. Questa conferenza stampa è dedicata ai ritiri prima a Dimaro e successivamente in Abruzzo, e per darvi le notizie che volete ci sarà poi una conferenza successivamente verso la fine di maggio. Siete ghiotti di notizie che al momento non posso darvi, altrimenti si entrerebbe nel campo del cazzeggio, mi conoscete e sapete che voglio essere preciso. La notizia che voi avete dato è quella di un nuovo direttore sportivo che si dovrebbe avvicendare nel più breve tempo possibile per così organizzare il mercato sia in entrata che in uscita. C’è una grossa partecipazione nei ritiri, vi chiameremo anche Tommaso Baldini per dirvi contro quali squadra giocheremo, ed alcune di queste sono state già contrattualizzate. Mi dispiace per gli amici del Trentino, avremo in ritardo molti rientri, ma come d’abitudine faremo una partita contro una squadra locale e poi contro una squadra di Serie C o Serie B. Mentre quando andremo in Abruzzo affronteremo squadre di livello internazionale e a giocare saranno sia coloro che restano che i nuovi innesti, assieme al nuovo allenatore”

Presidente Abruzzo: “La novità di quest’anno è che il Napoli Calcio ha già esercitato con 2 anni di anticipo l’opzione per i prossimi 6 anni, quindi avremo per altri 8 anni gli azzurri in ritiro da noi. Ringrazio il sindaco di Castel Di Sangro che ha organizzato ancora meglio le infrastrutture, e dà la possibilità alle squadre di poter allenarsi nel modo migliore. Abbiamo sposato con convinzione la linea sportiva, e il Napoli Calcio ha sposato con noi il progetto facendo da battistrada, e successivamente molte altre squadre hanno iniziato a venire in Abruzzo, e per questo ringrazio ancora una volta il presidente De Laurentiis e il Napoli Calcio, che così portano ancora più miglioramenti alla regione, e questo ci porta anche un’entrata economica maggiore di ciò che spendiamo per le infrastrutture”

Presidente Dimaro: “CI tenevamo fortemente ad essere qui, perché il legame tra il Napoli e il Trentino parte da lontano, da ormai 12 o 13 anni, se si vuole considerare anche il periodo particolare del Covid. Si è creato un forte legame anche con il territorio. Abbiamo circa una quindicina di squadra tra A, B e C a fare il ritiro, e di certo il Napoli è la squadra più blasonata. Facciamo anche il Festival dello Sport assieme alla Gazzetta dello Sport, ed è un momento bello sia per i giovani che per gli adulti, ed è anche un momento educativo importante. Questo rinnovo del rapporto col Napoli ci fa enorme piacere, i napoletani che vengono in Trentino sono tanti, e speriamo possano trovarsi sempre al meglio”.

Presidente Val di Sole: “Stiamo lavorando tanto per gestire un ritiro che sarà diverso, anche noi così come il presidente Caruso abbiamo investito tanto, lunedì inizierà la costruzione di un parco da 24mila metri, e ogni anno faremo di tutto per infrastrutturare sempre di più, anche perché vogliamo rimanere una piccola particolarità, siamo un piccolo paese, abbiamo 2000 abitanti a Dimaro, aspetto tutti dall’11 al 21 luglio, avremo tantissimi concittadini di Napoli a Dimaro e questo ci fa solo che onore”

Marketing Trentino: “Nato un bel rapporto di questo binomio tra sport e montagna, inizialmente era una montagna poco attrattiva per i giovani, era il momento in cui i più anziani tra luglio ed agosto andavano per rinfrescarsi. Una parte del merito di questo cambiamento, che ha portato tanti giovani a venire in Trentino anche sulla Mountain Bike o a fare Trekking è dovuta anche al Napoli, e siamo convinti questa sia una strada che ci porta ad essere contenti per aver riscontrato una grande affluenza di turisti sia invernale che estiva. Siamo ripartiti subito dopo il Covid anche grazie ai messaggi che i grandi campioni portano, anche verso i giovani, che tendono a vedere i loro beniamini.