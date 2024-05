Collovati: “Annata disastrosa del Napoli. Sul prossimo allenatore…”

Fulvio Collovati, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli, del mercato e delle parole di De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa:

“Bisogna saper perdere, ma sinceramente chi si aspettava un Napoli a 41 punti dalla capolista? Sportivamente questa è stata un’annata tragica per la squadra azzurra. Devo chiedere scusa ai tifosi: ero il primo a credere nelle possibilità del Napoli di andare in Champions, ma non c’è mai stata una reazione dei giocatori. Intervista ADL? Anche lui ha parlato di annata misera e di ricostruzione: dovrebbero arrivare 5-6 giocatori di livello per competere per il titolo, è chiaro che non sarà possibile cambiare in toto l’undici titolare. Futuro allenatore del Napoli? Mi rifiuto di pensare che un personaggio come De Laurentiis si faccia influenzare dai media nelle sue decisioni. Conte, qualora non avesse avuto voglia di allenare il Napoli, avrebbe subito detto no. Se ha dato la sua disponibilità, è l’allenatore ideale per dare una scossa ad un ambiente in questo momento molto depresso. E’ un tecnico vincente e so quanto può dare a questa squadra”.