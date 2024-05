DAZN, Russo: “Il Napoli deve assolutamente battere la Fiorentina! Vi dico”

Marco Russo, giornalista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli in vista del match contro la Fiorentina. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli, per restare dentro a qualsiasi discorso europeo, deve battere la Fiorentina. Anche per tenere dentro un possibile obiettivo per il prossimo anno, questa stagione è da chiudere il primo possibile, ma qualificarsi per una competizione europea potrebbe significare tanto anche per l’anno prossimo. L’assenza di Osimhen è sempre stata determinante, ma il Napoli deve dare un ultimo sussulto per salvare almeno la faccia”.