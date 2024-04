Gds – Napoli su un difensore della Fiorentina: ecco di chi si tratta

La Gazzetta dello Sport riporta oggi sulle sue pagine alcune voci di mercato, tra le quali l’interessamento del Napoli per un difensore viola. Come riporta il giornale, infatti, i partenopei con l’ingresso di Manna come direttore sportivo e l’uscita di Osihmen, sarebbero intenzionati a cambiare radicalmente la squadra, con la difesa che sarebbe uno dei reparti più colpiti. L’unica certezza per gli azzurri, infatti, rimarrebbe Rahmani, con il Napoli che, oltre all’ex viola Hancko, starebbe tenendo d’occhio anche un altro giocatore viola. Si tratta di Martinez Quarta, difensore argentino dei viola che, con l’eventuale arrivo di Italiano sulla panchina del Napoli, potrebbe seguire il suo attuale allenatore. Il contratto del difensore scade nel 2025, e senza rinnovo la sua partenza e il suo trasferimento alla corte di De Laurentiis sarebbero possibili.