Di Marzio: “Gasperini ha avuto un primo colloquio con l’Atalanta, il Napoli nel frattempo mantiene vivi i contatti con altri candidati”

Si è tenuto in giornata il primo incontro tra Gianpiero Gasperini e il patron dell’Atalanta Antonio Percassi. L’incontro non è terminato e come affermato da Gianluca Di Marzio proseguirà anche nella giornata di domani. Nel frattempo la squadra che attende è il Napoli, che vuole capire quale sarà il futuro del tecnico. Nel frattempo tiene aperti i contatti con Conte in prima fila e subito dopo con Pioli. Questo quanto scrive il giornalista: “Gasperini oggi ha avuto un primo colloquio con l’Atalanta_e domani proseguirà. Il Napoli comunque sta mantenendo vivi i contatti per gli altri candidati: in primis Conte e subito dopo Pioli”.