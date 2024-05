Massimo Ugolini, giornalista, ha parlato del Napoli in diretta a Sky Sport: “Questa potrebbe essere una serata dove ci saranno delle notizie. Conte sembra nettamente più avanti rispetto a Pioli. E’ tornato in auge il nome dell’allenatore leccese. De Laurentiis aspettava una risposta da Gasperini, ma non è arrivata. Il fatto che ci sarà un nuovo incontro con Percassi potrebbe indicare che Gasperini non è convinto del tutto e, dunque, è ancora disponibile a trattare il futuro alla Dea. Il Napoli non vuole aspettare due giorni. Vedremo domani cosa succederà tra Gasperini e Percassi, ma potrebbe essere già tardi. Si sono riattivati i contatti con Conte e Pioli”.