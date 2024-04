L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano la cessione di Osimhen a 120-130mln porterà almeno 100mln di euro a Manna per ricostruire la squadra. Una cinquantina di questi milioni saranno necessari per il centravanti, qui è duello tra Jonathan David e Santiago Gimenez col primo più facile, complice anche la scadenza nel 2025. A centrocampo piace Lewis Ferguson del Bologna: la spesa è sui 25mln di euro ma il suo arrivo è legato anche alla qualificazione Champions. L’alternativa è Quinten Timber del Feyenoord. In difesa invece i nomi sono i soliti di Hancko e Martinez Quarta, con ADL difficilmente pagherà più di 20mln di euro per il difensore.